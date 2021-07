Olympisch nieuws: Judoka Sanne Verhagen via golden score naar de tweede ronde

Organisatie meldt 16 nieuwe besmettingen rondom Olympische Spelen

5.23 uur: De organisatoren van de Olympische Spelen hebben zestien nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld de in verband kunnen worden gebracht met de Spelen. Ze hebben alleen gezegd dat het in drie van de zestien gevallen om atleten gaat.

De identiteit van de positief geteste personen is niet bekendgemaakt. De organisatie heeft alleen gemeld dat het niet om Japanners ging.

Met de nieuwe besmettingen komt het totaal aantal Covid 19-gevallen gelinkt aan de Olympische Spelen sinds 1 juli op 148. In de regio van Tokio is nog de noodtoestand van kracht door de coronapandemie.

Judoka Verhagen na ippon in golden score naar tweede ronde

5.14 uur: Sanne Verhagen heeft zich op de Olympische Spelen met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van de klasse tot 57 kilogram. De 28-jarige Verhagen versloeg de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser in de golden score op ippon.

Na ruim anderhalve minuut in de verlenging wist Verhagen haar dertien jaar oudere opponente op de rug te krijgen. De 41-jarige Filzmoser kreeg bij het verlaten van de tatami applaus van de aanwezigen in de Nippon Budokan; voor de veterane was het de laatste wedstrijd van haar loopbaan.

Verhagen neemt het in de tweede ronde op tegen Nora Gjakova uit Kosovo, de mondiale nummer 5. Zelf is Verhagen de nummer 28 van de wereld. De Nederlandse, die ook meedeed aan de Spelen van Rio de Janeiro, kreeg pas een maand geleden te horen dat ze naar Tokio mocht.

Badmintonduo Piek/Tabeling sluit gemengd dubbel af met zege

4.58 uur: Het badmintonduo Selena Piek/Robin Tabeling heeft bij de Olympische Spelen in Tokio het gemengd dubbel afgesloten met een zege in de laatste groepswedstrijd. Na twee nederlagen kon het duo de kwartfinales al niet meer halen.

Piek en Tabeling wonnen met 21-9 21-4 van het Egyptische koppel Hatem Adham Elgamal en Doha Hany. De partij was al na 19 minuten afgelopen.

Het Nederlandse duo verloor eerder van de Chinezen Siwei Zheng en Yaqiong Huang, nummers 1 van de wereld en regerend wereldkampioenen. Daarvoor waren ze gestart met een nederlaag tegen Seo Seung-jae en Chae Yu-jung uit Zuid-Korea.

Piek komt later op maandag nog in actie in het vrouwendubbel met Cheryl Seine

Canadese zwemster Mac Neil onttroont Sjöström op 100 vlinder

3.58 uur: De Canadese zwemster Maggie Mac Neil heeft Sarah Sjöström onttroond als olympisch kampioene op de 100 meter vlinderslag. De 21-jarige Mac Neil, geboren in China, tikte in de finale in Tokio als eerste aan in 55,59 seconden. Het zilver ging naar de Chinese Yufei Zhang (55,64), Emma McKeon uit Australië pakte het brons (55,72).

Sjöström, de olympisch kampioene van Rio 2016, eindigde als zevende in 56,91. De 27-jarige Zweedse brak in februari een elleboog tijdens een valpartij op het ijs in Stockholm. Sjöström moest een operatie ondergaan, maar lag enkele weken later al weer in het zwembad.

De houdster van het wereldrecord op de 100 vlinder (55,48) voelt zich in Tokio nog niet 100 procent. Ze richt zich vooral op de 50 meter vrije slag, het sprintnummer waarop ze de concurrentie wil aangaan met onder anderen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk.

Handboogschutters in kwartfinales Spelen tegen Groot-Brittannië

3.54 uur: De Nederlandse handboogschutters nemen het in de landenwedstrijd op de Olympische Spelen in de kwartfinales op tegen Groot-Brittannië. De Britten versloegen Indonesië in de achtste finales met 6-0. De kwartfinale staat gepland voor 07.54 uur Nederlandse tijd.

Voor Nederland komen Steve Wijler, Sjef van den Berg en Gijs Broeksma in actie. Ze kwalificeerden zich als nummer 2 van de voorronde rechtstreeks voor de kwartfinales.

Wijler pakte zaterdag met Gabriela Schloesser zilver in de gemengde landenwedstrijd. Het betekende de eerste medaille voor Nederland op de Spelen van Tokio.

Goede start Zwetsloot, ook Oldebeuving mag hopen op finale

2.57 uur: Skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldebeuving hebben hun kwalificaties erop zitten. Vooral Zwetsloot maakte indruk, zij staat na tien van de twintig deelnemers eerste en lijkt daarmee zeker van een plek bij de laatste acht. Ze heeft een score van 13,48 punten neergezet.

Voor Oldebeuving (8,70 punten) wordt het iets spannender. Zij staat momenteel vierde en moet hopen dat er niet meer dan vier van de tien overige deelnemers een betere score neerzetten.