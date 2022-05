Ook PSV begaat geen misstap in titelrace

Op basis van de blessurelijst sleept PSV zich werkelijk richting het einde van het seizoen. De spoeling was al dun in Eindhoven, maar in de aanloop naar het treffen met Willem II zag Schmidt nog eens twee belangrijke pionnen afhaken. André Ramalho had te veel last van zijn enkel om in actie te komen, wat betekende dat de Duitse trainer nog maar drie echte verdedigers tot zijn beschikking had, waardoor hij Erick Gutierrez een linie naar achteren moest halen. De Mexicaan vulde die rol goed in en was een van de betere PSV’ers. Een onverwachte tegenvaller voor Schmidt was dat Mario Götze zich af moest melden vanwege ziekte.

Negental fysieke ongemakken

In totaliteit miste Schmidt tegen Willem II negen spelers vanwege fysieke oorzaken. Behalve Ramalho en Götze waren dat Armando Obispo, Olivier Boscagli en Ryan Thomas, die dit seizoen sowieso niet meer in actie komen, Yorbe Vertessen, Phillipp Mwene, Noni Madueke en Fredrik Oppegard.

Carlos Vinicius heeft veel pijn. Ⓒ ANP/HH

Door de absentie van Götze was er weer eens een basisplaats voor Carlos Vinicius, maar dat bleek van korte duur. In een poging een magnifieke pass van Cody Gakpo te halen liep de spits al in de eerste helft een spierblessure op, waardoor zijn seizoen afgelopen is. De bonkige Braziliaan was zwaar aangeslagen en werd door de medische staf van het veld gedragen begeleid door een applaus van het thuispubliek.

Razendsnelle voorsprong

PSV kwam al na één minuut en vijftien seconden op voorsprong via Ritsu Doan na een goede aanval over vele schijven. Even leek de VAR spelbreker te zijn, omdat vele stations eerder in de aanval Vinicius buitenspel had gestaan. Na het zien van de beelden oordeelde scheidsrechter Jochem Kamphuis, dat er een nieuwe aanval was opgezet, nadat Vinicius buitenspel had gestaan en dat de goal daardoor telde. Daarmee kwam PSV niet slecht weg, want veelal worden goals vanwege deze situaties afgekeurd. Zo werd in de bekerfinale PSV-Ajax een goal van Noussair Mazraoui afgekeurd vanwege nipt buitenspel van Dusan Tadic veel eerder in de aanval.

PSV had in de beginfase niks te duchten van het door oud-PSV’er getrainde Kevin Hofland en kwam in de 31e minuut op voorsprong door een kopgoal van Cody Gakpo, die eerder al de paal had geraakt. Het betekende de tiende competitiegoal van de Eindhovenaar.

Hoewel het krachtsverschil groot was, gaf Willem II zich niet zomaar gewonnen. In de 44e minuut maakte Ché Nunnely de aansluitingstreffer, nadat PSV-linksachter Philipp Max op avontuur was getrokken en de linkerflank compleet open lag. Nog voor rust bracht PSV de marge echter weer op twee. Eran Zahavi tikte een rollertje van Joey Veerman in het Tilburgse doel, ook zijn tiende competitietreffer.

PSV viert de derde treffer. Ⓒ ANP/HH

Daarmee hebben Gakpo en Zahavi een nieuw laagterecord als het om PSV-clubtopscorers in de Eredivisie gaat afgewend. Ze hebben nog drie duels om het huidige totaal van tien op te voeren. In dat geval blijft het laagterecord in handen van Arthur Numan/Nii Lamptey (seizoen 1993/1994) en Gaston Pereiro (seizoen 2016/2017).

PSV maakte tegen Willem II geen bijster geïnspireerde indruk en kwam niet goed uit de kleedkamer. De degradatiekandidaat uit Tilburg profiteerde daarvan door voor de tweede maal aan aansluitingstreffer te maken. Max gaf weer veel ruimte weg aan Nunnely en diens schot werd door Elton Kabangu tot achter PSV-doelman Yvon Mvogo verlengd (3-2).

Even leek het een lastige middag te kunnen gaan worden voor PSV, maar Willem II bood de thuisploeg direct weer de helpende hand. Op een dieptepass van Veerman gleed Wessel Dammers de bal in zijn eigen doel (4-2). Daarna gebeurde er niet veel meer in het Philips Stadion. PSV geloofde het wel en Willem II kon geen vuist meer maken. De ploeg van Hofland is door de nederlaag op doelsaldo naar de laatste plek in de Eredivisie gezakt met evenveel punten als PEC Zwolle en Sparta Rotterdam, maar een minder doelsaldo (-28) terwijl de concurrenten beide -23 hebben.

Gat weer vier punten

PSV blijft in de race voor de titel, al baart de fysieke staat van de selectie zorgen, zeker in de wetenschap, dat de titelstrijd in de laatste drie speelronden wordt beslist in een intensieve Engelse week met drie wedstrijden in acht dagen. Voor de lastige uitwedstrijd tegen Feyenoord hoopt Schmidt in ieder geval wel weer de beschikking te hebben over Götze en Madueke die vrijwel hersteld is van een spierblessure.

