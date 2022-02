Sport Kort: Cillessen geopereerd aan kuit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Cillessen laat zich aan gekwetste kuit opereren

22.16 uur: Doelman Jasper Cillessen heeft zich aan zijn gekwetste kuit laten opereren. De 32-jarige doelman van Valencia raakte vorige maand geblesseerd tijdens het competitieduel met Sevilla. Aanvankelijk leek de blessure niet ernstig, maar de keeper heeft nu toch een operatie ondergaan.

Valencia meldt niet hoe lang de Oranje-international is uitgeschakeld. De club speelt zondag een thuiswedstrijd tegen FC Barcelona, de vorige club van Cillessen.

Griekspoor kan tennissen in Marseille en ontvangt visum voor VS

18:21 uur Tallon Griekspoor kan deze week volgens plan deelnemen aan het indoortoernooi van Marseille. De organisatie heeft zijn partij in de eerste ronde pas voor woensdag op het programma gezet en daarom kon Griekspoor dinsdag in Parijs de laatste formaliteiten voor zijn visum voor de Verenigde Staten afhandelen.

„De aanvraag is goedgekeurd en als het goed is, kan ik mijn visum over drie dagen ophalen”, aldus Griekspoor, die dinsdag per trein van Marseille naar Parijs en weer terug reisde. De nummer 2 van Nederland moest zijn paspoort in Parijs achterlaten en kon dus niet naar de Franse hoofdstad vliegen.

Afgelopen donderdag maakte Griekspoor na zijn uitschakeling op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam bekend dat hij zich mogelijk moest afmelden voor het ATP-toernooi van Marseille. „Het is een lastige situatie en ik heb geen idee of het allemaal gaat lukken. Dat visum heeft me al veel stress en ellende opgeleverd. Het Amerikaanse visum heeft prioriteit nummer 1, want dan ben ik er voor jaren vanaf. Daar laat ik graag een toernooi voor schieten”, aldus Griekspoor.

De 25-jarige tennisser verloor eind 2020 zijn paspoort, waardoor hij opnieuw een visum voor de VS moest aanvragen. Griekspoor heeft zo’n visum nodig omdat hij in 2015 twee toernooien in Iran speelde. Alleen met dat visum - dat hij door omstandigheden nog niet heeft verkregen - kan hij volgende maand meedoen aan de masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

In Marseille neemt de nummer 60 van de wereld het woensdag op tegen de Fransman Lucas Pouille.

Waterpoloërs zonder bondscoach naar Israël voor EK-kwalificatie

16:33 uur De Nederlandse waterpoloërs gaan zonder bondscoach Harry van der Meer naar Israël voor het EK-kwalificatietoernooi. Van der Meer heeft net als diverse spelers positief getest op het coronavirus en reist niet mee naar Netanya. Zijn Montenegrijnse assistent Branko Mitrovic heeft op het toernooi de leiding over Oranje en krijgt daarbij steun van Johan Aantjes, oud-bondscoach van de waterpoloërs en tegenwoordig coach van Jong Oranje.

De Nederlandse ploeg opent het EK-kwalificatietoernooi vrijdag tegen gastland Israël en speelt de dagen daarna tegen Turkije (zaterdag) en Oekraïne (zondag). De beste twee landen plaatsen zich voor het EK, dat tussen 27 augustus en 10 september wordt afgewerkt in de Kroatische stad Split.

Vincenzo Nibali mist Ruta del Sol na positieve coronatest

15:45 uur De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali zal niet van start gaan in de Spaanse rittenkoers Ruta del Sol, die woensdag begint. De renner van Astana is positief getest op corona. Hij vertoont geen symptomen, meldde zijn ploeg op Twitter. „Het team zal later communiceren over zijn nieuwe wedstrijdprogramma.”

Astana heeft ook de Colombiaan Miguel Ángel López in de ploeg. Hij is de titelverdediger in de koers, die vijf etappes telt. De 37-jarige Nibali won in zijn carrière twee keer de Ronde van Italië (2013 en 2016), de Tour de France in 2014 en de Ronde van Spanje in 2010.

Neymar in selectie Paris Saint-Germain voor duel met Real Madrid

14:10 uur De Braziliaanse aanvaller Neymar maakt deel uit van de selectie van Paris Saint-Germain voor het eerste duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Beide ploegen treffen elkaar dinsdagavond in Parijs. De verwachting is dat Neymar, die sinds eind november vanwege een enkelblessure niet meer in actie kwam, op de bank begint.

PSG had eerder al gemeld dat de kans aanwezig was dat Neymar terug zou keren in de wedstrijdselectie. Daarin ontbreekt alleen de Spaanse verdediger Sergio Ramos. Hij kwam afgelopen zomer over van Real Madrid maar heeft door tal van blessures nog amper gespeeld. Momenteel kampt Ramos met een enkelblessure. Georginio Wijnaldum en Xavi Simons maken deel uit van de groep waaruit coach Maurico Pochettino kan kiezen.

Salernitana wil met andere coach degradatie voorkomen

12.43 uur: Salernitana heeft trainer Stefano Colantuono ontslagen in een poging degradatie uit de Italiaanse Serie A te voorkomen. De ploeg uit Salerno staat laatste met 13 punten, acht minder dan Venezia dat op de ’veilige’ zeventiende plaats staat. Ook assistent Gianfranco Cinello en wedstrijdanalist Sandro Antonini moeten vertrekken.

Het ontslag volgt een dag nadat Salernitana in beroep gelijk kreeg, nadat de club eerder een reglementaire 3-0-nederlaag had toegewezen gekregen. De club was in december vanwege veel coronagevallen in de selectie niet naar Udine afgereisd voor de uitwedstrijd tegen Udinese. Dat duel moet alsnog worden afgewerkt. Over de thuiswedstrijd tegen Venezia, die om dezelfde reden ook niet werd gespeeld, wordt nog beslist.

Volgens Italiaanse media is voormalig Torino-coach Davide Nicola de voornaamste kandidaat om Colantuono op te volgen.

Gaviria wint slotrit Ronde van Oman, eindzege voor Hirt

12.07 uur: De Colombiaan Fernando Gaviria heeft op de slotdag van de Ronde van Oman een tweede ritzege geboekt. De sprinter van UAE Team Emirates versloeg na 132 kilometer in de massasprint de Australiër Kaden Groves en de Belg Amaury Capiot. De eindzege van Jan Hirt kwam niet meer in gevaar. De Tsjech van Intermarché-Wanty hield in het klassement de Italiaan Fausto Masnada een minuut achter zich. De Portugees Rui Costa eindigde als derde.

Voor de 31-jarige Tsjech betekende de eindoverwinning in Oman zijn vierde zege als wielerprof. Zes jaar geleden won Hirt de Ronde van Oostenrijk, waar hij eveneens een rit won. Gaviria had eerder de eerste etappe gewonnen.

Hoolwerf naar Team Reggeborgh om zich op massastart te richten

11.33 uur: Schaatser Bart Hoolwerf verruilt het marathonteam van Jumbo-Visma voor Team Reggeborgh. Hij wil zich bij de ploeg van coach Roy Boeve volledig gaan richten op de massastart. „De mogelijkheden om dat te gaan doen, zijn er bij Reggeborgh”, zegt de 24-jarige schaatser.

Hoolwerf reed deze winter zijn eerste wereldbekerwedstrijden op de massastart. Hij won in Calgary. „Dat is me zo goed bevallen, dat ik heb besloten me daar verder in te gaan ontwikkelen en specifiek voor de massastart te gaan trainen. Mijn ambitie is om me te plaatsen voor een groot eindtoernooi zoals een WK.”

De marathons zal hij wel blijven schaatsen, zeker als ze in zijn schema passen. Hoolwerf won eind december de enige marathon op natuurijs in Noordlaren. Hij wordt bij Team Reggeborgh ploeggenoot van zijn broer Evert en zijn neef Willem Hoolwerf. „Hartstikke mooi dat ik nu met mijn familie mijn beroep kan uitoefenen.”

Oud-geweerschutter Boschman technisch directeur sportklimmen

09.53 uur: Voormalig geweerschutter Dick Boschman is aangesteld als technisch directeur van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Zijn missie is Nederlandse sportklimmers aan de start te krijgen bij de Zomerspelen van 2024 in Parijs en die van 2028 in Los Angeles.

De 47-jarige Boschman deed als schutter mee aan de Spelen van 2000 in Sydney en 2004 in Athene. Hij is al meer dan 10 jaar actief als sportmanager in talent-en topsportbegeleiding. Hij krijgt de taak binnen de klimbond verder te bouwen aan de topsportcultuur, het talentontwikkelingsprogramma en het topsportplan voor het sportklimmen.

„Het sportklimmen is een nieuwe olympische discipline en daarmee een nieuw lid van de olympische familie”, zegt Boschman. „Het olympisch motto is ’citius, altius, fortius’. Hoe passend bij de klimsport: sneller, hoger, sterker. De klimsport is volop in ontwikkeling, mede door de gekozen route van het IOC om nieuwe sporten toe te voegen. Het bewerkstelligen van olympische deelname is een fantastisch doel van de NKBV.”

DeRozan helpt basketballers Chicago aan zege op San Antonio

08.02 uur: Met 40 punten bezorgde DeMar DeRozan zijn ploeg Chicago Bulls niet alleen de vierde zege op rij in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Hij bereikte ook een mijlpaal door in het zesde duel op rij tot ten minste 35 punten te komen. De laatste die dat deed in de NBA was legende Michael Jordan in het seizoen 1996-1997. De Bulls versloegen San Antonio Spurs met 120-109.

De thuisploeg begon met een achterstand van 6 punten aan het laatste kwart. De Bulls zagen vervolgens 11 van hun volgende 13 punten op naam komen van DeRozan, die ook zichzelf verbeterde door voor de zevende keer op rij boven de 30 punten te eindigen.

De Bulls kwamen door de winst weer op gelijke hoogte met Miami Heat, de koploper in de oostelijke divisie van de NBA.