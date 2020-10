Ajax doet zichzelf tekort tegen Atalanta

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

Alsof Ajax vocht voor zijn laatste kans en moest winnen van Atalanta Bergamo om te overwinteren in de Champions League. Die gedachte kwam op bij het zien van de superoffensieve basiself van trainer-coach Erik ten Hag met Tadic, Neres, Antony, Traoré, Gravenberch, Klaassen en de voetballers Blind en Mazraoui in de achterhoede. Terwijl het pas de tweede groepsontmoeting betrof en de tukker zelf het alles-of-niets-scenario in de aanloop naar het duel bagatelliseerde.