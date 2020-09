Ajax ondanks twee afgekeurde goals probleemloos langs RKC

Vanaf het begin opende Ajax de aanval op het doel van RKC. De aanwezige toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA hoefde dan ook niet lang te wachten op de eerste goal. Een aanval vanaf rechts, via Antony en Zakaria Labyad, kreeg Quincy Promes de bal, maar zijn inzet werd geblokt. Dusan Tadic reageerde alert en met een artistiek hoogtepuntje (een halve omhaal) schoot hij Ajax via de paal op voorsprong.

Dusan Tadic toont zijn lenigheid met een halve omhaal en zet Ajax op voorsprong tegen RKC Ⓒ ANP/HH

Enkele minuten later dacht Ajax de voorsprong te verdubbelen. Tadic stuurde Antony de diepte in. De Braziliaan behield het overzicht en bracht Labyad in scoringspositie. De nummer 9 liep de bal zo vrij het doel in. Scheidsrechter Bas Nijhuis werd vervolgens door de VAR naar de kant gehaald, om de beelden te bestuderen. Vóór de aanval waar de treffer uit viel zou Lisandro Martinez een overtreding hebben gemaakt. Zo vond de arbiter ook, dus werd het doelpunt afgekeurd.

Nog voor rust wist Labyad het net opnieuw te vinden, maar niks was zeker deze zondagmiddag, aangezien de VAR opnieuw wat extra tijd nam om de goal van de Ajacied te bekijken. Uiteindelijk werd geconcludeerd dat Labyad geen hands maakte - via zijn schouder belandde de bal achter Lamprou - en werd het doelpunt goedgekeurd: 2-0. Dit was tevens de stand bij rust.

Promes nam de volgende treffer voor zijn rekening op aangeven van Labyad, maar nog voordat er gejuicht werd hing de vlag van de grensrechter al in de lucht. Labyad gaf de bal vanuit buitenspelpositie aan zijn ploegmaat, dus voor de tweede keer werd er een Ajax-goal afgekeurd.

Labyad en de VAR gingen goed samen deze wedstrijd tegen RKC en ditmaal in het voordeel van de Ajacied. Uit een onmogelijke positie wurmde Labyad zich tussen twee verdedigers door en werd erna naar de grond getrokken. Nijhuis gaf geel, maar de VAR vond dat er sprake was van een doorgebroken speler en dus werd Luuk Wouters richting de kleedkamers gestuurd.

Luuk Wouters begaat een overtreding op Zakaria Labyad en wordt van het veld gestuurd. Ⓒ ANP/HH

Met een man minder was het moeilijk tegenhouden voor de bezoekers uit Waalwijk. Een snelle en fraaie combinatie door het hart van de verdediging werd een kwartier voor tijd afgerond door Martinez, met het hoofd. Er gebeurde erna niet veel meer in de Johan Cruijff ArenA en dus kan Ajax weer drie punten bijschrijven.

