Kleine zege voor koploper Barça en Frenkie in Catalaanse derby

De ongeslagen reeks van Barcelona telt nu dertien wedstrijden in alle competities sinds de 3-0 nederlaag in de Champions League tegen Bayern München op 26 oktober. Met de zege bij Girona komt de ploeg van Xavi op 47 punten uit achttien wedstrijden, waarin het slechts zes goals incasseerde. Naaste belager Real Madrid volgt op zes punten, maar speelt zondag nog tegen nummer 3 Real Sociedad.

Barcelona had voor rust veruit het meeste balbezit, maar wist amper gevaarlijk te worden tegen het defensieve Girona. De spaarzame mogelijkheden voor de bezoekers ontstonden na slordigheden van de tegenstander. Ousmane Dembélé, de enige speler in het eerste kwart van de wedstrijd met een schot tussen de palen, moest ook nog eens geblesseerd naar de kant.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, wist pas na een uur uit een van de eerste vloeiende aanvallen het gaatje in de achterhoede van Girona te vinden. Pedri, de vervanger van Dembélé, tikte binnen nadat een pass van invaller Jordi Alba via de vingertoppen van de keeper voor zijn voeten was gerold. Aleix Garcia was in de slotfase dicht bij de gelijkmaker, maar de middenvelder verprutste zijn schietkans.

Internazionale boekt benauwde zege bij hekkensluiter

Internazionale heeft met de nodige moeite Cremonese verslagen. De ploeg van trainer Simone Inzaghi draaide op bezoek bij de nummer laatst van de Serie A een achterstand om in een 2-1-overwinning. Lautaro Martínez maakte beide doelpunten.

Inter klom met de zege naar de tweede plaats op de ranglijst, 10 punten achter koploper Napoli. Concurrenten AC Milan en Lazio kunnen zondag Inter echter weer naar de vierde plek verwijzen.

Cremonese, dat nog wacht op de eerste zege van het seizoen, nam in de 11e minuut brutaal de leiding. David Chidozie Okereke versloeg oud-Ajacied André Onana met een heerlijk schot van afstand. Martínez trok 10 minuten later de stand gelijk uit een rebound na een schot van Edin Dzeko, 1-1.

Inter wist pas halverwege de tweede helft het overwicht uit te drukken in een tweede treffer. Op aangeven van Dzeko maakte Martínez zijn tweede van de avond. Bij de bezoekers speelde Denzel Dumfries de gehele wedstrijd, Stefan de Vrij bleef op de bank.