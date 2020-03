Zieke ex-trainer Ton Ojers kan niet meer: ’Het vermoordt me gewoon’

Ton Ojers Ⓒ Aldo Allessie

ALMERE - ,,Ik heb de vijfenzestig jaar gehaald. Maar het had me ook niet veel uitgemaakt als ik dat niet had bereikt”, zegt Ton Ojers die na dertien operaties voor een als in de beginne onschuldig lijkende huidaandoening vijf jaar geleden met een dwarslaesie en een beenamputatie voor de rest van zijn leven in een rolstoel belandde. De voormalige voetbaltrainer en analist ziet ondanks de twee lichtpunten in zijn leven (zijn vrouw Alice en kleindochtertje Zyana) zijn huidige bestaan als één groot zwart gat.