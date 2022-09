Formidabele Casper Ruud nadert historische US Open-zege

In de spannende eerste set vonden vier breaks plaats en daarin benutte Ruud pas zijn derde setpunt. Dat deed hij met de langste rally van de wedstrijd, die liefst 55 slagen telde. De set duurde bijna een uur en hoe spannend die set was, zo eenzijdig was de tweede. Na een half uur had Ruud die al gewonnen.

IJzersterk herstel

De derde set leek uit te draaien op een tiebreak, maar Ruud leverde met slordig spel bij een 6-5-achterstand zijn service in. Hij toonde echter veerkracht en herstelde zich knap. Met een schitterende, harde forehand langs de lijn plaatste de Noor een break op 1-1 en dat herhaalde hij niet veel later nog eens. Chatsjanov (26), die voor het eerst bij de laatste vier stond op een grand slam, kwam er niet meer aan te pas tegen de degelijke Ruud, die op de beslissende momenten zijn beste tennis speelde.

„In de eerste set speelden zenuwen ons beiden parten. Het was voor allebei een van de grootste wedstrijden uit onze loopbaan”, zei Ruud. „Ik ben heel blij, want na Roland Garros dacht ik nog dat dat weleens mijn enige grandslamfinale had kunnen zijn.”

Karen Khachanov ligt eruit Ⓒ ANP/HH

De 23-jarige Ruud neemt het zondag in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Amerikaan Frances Tiafoe. Mocht Alcaraz de andere finalist worden, dan is de eindstrijd een rechtstreeks duel om de nummer 1-positie op de wereldranglijst.

Van de Zandschulp

Ruud, die het toernooi begon als de mondiale nummer 7, heeft nog geen grote titel veroverd. Hij stond dit jaar wel in de finale van Roland Garros, waarin hij kansloos was tegen Rafael Nadal. Vorig jaar verloor Ruud op de US Open nog van Botic van de Zandschulp, die uiteindelijk de kwartfinales haalde.

Bekijk hieronder een schitterende slagenwisseling tussen Ruud en Khachanov en het wedstrijdpunt.

Bron: discovery+