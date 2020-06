Sigi Lens, in blessuretijd na SLM-ramp

Sigi Lens Ⓒ Rob de Jong

Het is zondag 7 juni 31 jaar geleden dat de Douglas DC-8 Super 62 tijdens vlucht PY 764 neerstortte op luchthaven Zanderij in Paramaribo. Telesport herplaatst een interview met overlevende Sigi Lens, met wie we in 2014 na 25 jaar terugkeken op de SLM-vliegramp. Maandenlang voelde Sigi Lens zich schuldig tegenover de nabestaanden van de overledenen. Waarom overleefde de speler van het Kleurrijk Elftal de SLM-ramp wel en 176 van de 187 inzittenden niet?