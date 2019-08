Lof voor ’grote, vriendelijke reus’ Lukaku

„Hij heeft zijn entree gemaakt in de wereld van Inter op de best mogelijke manier, met grote nederigheid, ” aldus Conte. „Lukaku heeft laten zien waarom we hem zo graag wilden hebben. 65 miljoen euro verdeeld over 5 jaar is geeneens zo veel.”

Conte: „Hij is een grote, vriendelijke reus, steeds met een lach op zijn gezicht. Hij is bereid om te werken voor de ploeg en staat in dienst van zijn ploeggenoten.”

