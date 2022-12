Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Stroom van haatberichten bij WK atletiek

14:35 uur In totaal 27 atleten, in grote meerderheid vrouwen, hebben via sociale media haatberichten van seksistische of racistische aard ontvangen bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene afgelopen zomer. Dat komt naar voren uit een rapport van de World Athletics.

De wereldatletiekbond liet gedurende de periode van 10 juli tot en met 1 augustus de accounts op Twitter en Instagram van 461 deelnemende atleten monitoren. Meer dan 425.000 berichten werden geanalyseerd. Er werden in totaal 59 discriminerende berichten gevonden, afkomstig van 57 unieke auteurs, die gericht waren op 27 atleten. Seksisme en racisme voerden de boventoon van de berichten, die voor 60 procent aan vrouwen waren gericht. Twitter was het favoriete platform voor de haatboodschappen.

World Athletics had een dergelijke studie ook laten verrichten tijdens de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en toen kwamen er ook verontrustende resultaten naar boven. Toen waren 23 atleten mikpunt van beledigingen en was de haat vooral gericht op vrouwen.

Voormalig wereldkampioen wielrennen Baldini (89) overleden

12.59 uur: Voormalig wereldkampioen wielrennen Ercole Baldini is donderdag op 89-jarige leeftijd in zijn geboortestad Forli overleden. Met het overlijden van de Italiaan verdwijnt volgens de Italiaanse wielerbond de laatste vertegenwoordiger van de gouden eeuw van het wielrennen.

Baldini is de enige renner in de geschiedenis die een olympische titel, een grote ronde en de wereldtitel op de weg op zijn palmares heeft. Hij won in 1956 de olympische wegrit bij de Spelen van Melbourne. In 1958 schreef hij de Ronde van Italië op zijn naam en in hetzelfde jaar veroverde hij in Reims de regenboogtrui.

Baldini, die van 1957 tot en met 1964 profrenner was, werd ook nog twee keer Italiaans kampioen en was houder van het werelduurrecord. Na zijn profcarrière werd hij ploegleider en voorzitter van de Italiaanse wielerbond. „Met Ercole Baldini verdwijnt een van de grootste kampioenen van ons wielrennen”, zei voorzitter Cordiano Dagnoni van de wielerbond.

Zwemster Schouten verbetert eigen Nederlands record op schoolslag

12.35 uur: Zwemster Tes Schouten heeft in Rotterdam bij de kwalificatiewedstrijden voor de WK langebaan haar eigen Nederlands record op de 200 meter schoolslag verbeterd. De 21-jarige Zuid-Hollandse zwom in de series een tijd van 2.23,93 minuten. Daarmee dook ze ruim onder haar oude toptijd van 2.26,13 die ze in februari van dit jaar in Amsterdam had gezwommen.

Schouten komt later vrijdag nog een keer in actie in de finale. De wedstrijden in Rotterdam gelden als kwalificatiemoment voor de WK langebaan die volgend jaar in het Japanse Fukuoka worden gehouden.

Anderlecht haalt Deen Riemer als coach, Veldman blijft assistent

11.04 uur: Anderlecht heeft de Deen Brian Riemer aangesteld als hoofdcoach. De 44-jarige trainer werkte als assistent-coach bij Brentford FC in de Premier League en begint per direct. Robin Veldman, die in de afgelopen weken optrad als interim-coach, wordt de assistent-coach van Riemer.

Riemer was tot en met 2018 actief als jeugdtrainer en assistent-trainer bij FC Kopenhagen. Daarna ging hij met de Deen Thomas Frank mee naar Brentford, waarmee ze in het voorjaar van 2021 promotie naar de Premier League bewerkstelligden. Dit wordt zijn eerste baan als hoofdcoach. Hij volgt de in oktober ontslagen Felice Mazzu op.

Volgens Jesper Fredberg, de directeur sport van Anderlecht, is Riemer klaar voor de volgende stap. „We hebben de tijd genomen om de juiste kandidaat te vinden, iemand die past bij de speelstijl én de langetermijnstrategie van deze club. Brian staat voor een duidelijke, dominante en attractieve speelstijl die goed past bij onze filosofie.”

„Al sinds ik jong was ken ik RSC Anderlecht als een grote club in het Europese voetbal”, zegt Riemer. „Ik ben dan ook erg trots om hoofdtrainer te worden bij een club met zo’n rijke geschiedenis. Ik voel dat de tijd nu rijp is om de volgende stap te zetten en ik wilde die uitdaging enkel aangaan bij een club met uitgesproken ambities. Er is werk aan de winkel om het team terug te krijgen waar het hoort.”

Vitesse heeft Oostenrijkse verdediger Oroz terug

10.47 uur: Verdediger Dominik Oroz is weer aangesloten bij de eerste selectie van Vitesse. De 22-jarige Oostenrijkse verdediger was voor dit seizoen verhuurd aan Sturm Graz, maar de huurovereenkomst met de Oostenrijkse club is per direct beëindigd, laat Vitesse weten.

Oroz had afgelopen zomer zijn contract bij Vitesse verlengd tot medio 2024. Hij werd vervolgens verhuurd aan Sturm Graz, mede omdat de Arnhemmers meerdere maanden niet over de centrumverdediger konden beschikken vanwege dienstplichtregels in Oostenrijk.

„Dat was een vervelende situatie, maar die is inmiddels opgelost”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes. „Het is prettig dat het gelukt is om Dominik in dit stadium van de winterperiode al terug te halen, aangezien hij nu vijf weken de tijd heeft om zich met het team voor te bereiden op het tweede gedeelte van het seizoen. Zijn terugkeer vergroot de opties in de achterhoede.”

Assistent Van der Ree leidt voorlopig trainingen FC Groningen

10.30 uur: Dennis van der Ree neemt bij FC Groningen voorlopig de taken over van de ontslagen trainer Frank Wormuth. De 43-jarige oefenmeester begon het seizoen als assistent bij de ploeg die vijftiende staat in de Eredivisie.

FC Groningen begint vrijdag de voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Van der Ree, die over de vereiste papieren beschikt, heeft daarbij voorlopig de eindverantwoordelijkheid binnen de technische staf.

„Wij hebben Dennis afgelopen zomer binnengehaald als een talentvolle en ambitieuze trainer en hem gevraagd of hij voorlopig eindverantwoordelijk wil zijn”, legt technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen uit. „Hij gaat die uitdaging graag aan en wij hebben er alle vertrouwen in dat Dennis met de expertise om hem heen FC Groningen goed kan voorbereiden op de tweede seizoenshelft.”

Fledderus laat weten dat de club ondertussen verder kijkt naar de opties bij het vinden van een nieuwe hoofdtrainer. „Dennis weet dit en hij gaat met veel energie aan de slag met de huidige selectie.”