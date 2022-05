Indy500 eindigt in tranen voor Rinus van Kalmthout

„Volgens mij had ik niet veel anders kunnen doen. Het moment verraste me best wel. Ik zal er met het team nog even naar moeten kijken. We zullen echt wel wat vinden”, aldus Van Kalmthout, die kort na zijn crash in gesprek met Ziggo Sport slechts één mogelijke oorzaak kon bedenken.

„Misschien had ik meer geduld moeten bewaren. Er was pas een kwart van de race verreden. Dit is echt balen. Racen kan heel leuk zijn, maar het kan ook de stomste sport zijn die er is. Nu moet ik nog 150 ronden toekijken, dat is eigenlijk nog het ergste.”

Van Kalmthout had juist met veel vertrouwen toegewerkt naar de iconische race op de Indianapolis Motor Speedway, die met de 24 Uur van Le Mans en de eveneens zondag verreden Grand Prix van Monaco de Triple Crown of Motorsport vormt. Tijdens de eerste kwalificatiedag kwam hij over vier rondjes tot de op twee na hoogst gemeten gemiddelde snelheid ooit. Alleen landgenoot Arie Luyendyk, die in 1990 en 1997 won, en Scott Brayton waren in het verleden sneller dan de 21-jarige Hoofddorper.

Uiteindelijk kwalificeerde Van Kalmthout zich net als vorig jaar als derde. Alleen de Nieuw-Zeelander Scott Dixon en de Spanjaard Alex Palou gingen rapper rond op het circuit, waar zondag 200 ronden worden verreden en de winnaar eeuwige roem vergaard.

Vorig jaar reed Van Kalmthout tijdens zijn tweede Indy 500 een tijd aan de leiding, maar gele vlaggen op het verkeerde moment en een mindere pitstop kostten hem een topklassering. Het is voor het eerst dat hij de finish in de Indy 500 niet haalt. In 2020 werd hij twintigste en vorig jaar achtste. Van Kalmthout stond aan het begin van de race tiende in het klassement van de IndyCar, met in totaal 113 punten.

„Als je deze race wint, verandert je leven”, sprak het racetalent op voorhand. „Dan ben je in één klap een legende. Ik merk dat mijn status is veranderd, dat veel mensen mij zien als één van de favorieten. De auto gaat ook echt zó goed hier. Het geeft ook wel een soort stressvol gevoel, wetende dat je een goede kans maakt. Het liefst stap ik nu gelijk in de auto om de race te rijden.”