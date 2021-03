Lille, Olympique Lyon en PSG maken geen fouten, assist Memphis Depay

Olympique Lyon had eveneens veel moeite met de wedstrijd tegen Stade Rennes. Een kwartier voor tijd werd de ban pas gebroken. Memphis Depay stelde via een heerlijke actie Houssem Aouar in staat om de 1-0 op het scorebord te schieten.

Ook Paris Saint-Germain kwam tot winst: 0-1 bij Bordeaux. Pablo Sarabia maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt van de avond. Mitchel Bakker en Xavi Simons bleven op de bank.

Op de ranglijst leidt Lille met 62 punten, gevolgd door Paris SG met 60 en Lyon met 59 punten.