Olympique Lyon vergroot de druk op Lille dankzij assist Memphis Depay

Er was niet heel veel gevaar dat Olympique Lyon stichtte in de eerste helft. Maar bij de meest gevaarlijke momenten was Depay betrokken. Ook kort na rust kreeg de aanvalsleider een aardige kans om de score te openen, maar hij lobde de bal net over.

Lyon werd naar mate de tweede helft vorderde sterker en sterker. Karl Toko Ekambi miste een dot van een kans, terwijl Tino Kadewere zijn goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Een kwartier voor tijd werd de ban gebroken. Depay stelde via een heerlijke actie Houssem Aouar in staat om de 1-0 op het scorebord te schieten.

Voor Lyon is het nu afwachten wat Lille en Paris Saint-Germain later op de woensdagavond doen.