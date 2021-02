Enorme push voor nationaal voetbalelftal Suriname

De FIFA had eerder nul op het rekest gegeven, omdat deze spelers nog op hun 22e bindende jeugdinterlands hadden gespeeld met Jong Oranje. De eindrondes van Onder 21-toernooien werden gespeeld als Jong Oranje-spelers veelal 22 waren geworden en dat bleek in de nieuwe regelgeving een obstakel te zijn.

Namens de Surinaamse voetbalbond heeft de Nederlands-Surinaamse advocaat Robert Geerlings de zaak opnieuw aanhangig gemaakt bij de FIFA en ditmaal zijn de bezwaren van de Surinaamse voetbalbond gehonoreerd.

De toevoeging van het geroutineerde vijftal betekent een enorme kwaliteitsimpuls voor ’de Natio’. Eerder kwamen met behulp van het in Suriname geïntroduceerde sportpaspoort al andere Nederlands-Surinaamse spelers als Nigel Hasselbaink, Dion Malone, Ryan Koolwijk, Roland Alberg, Myenty Abena, Ishan Kort en Damil Dankerlui beschikbaar voor het Surinaams elftal, dat in navolging van Curacao aan de weg wil gaan timmeren met in Nederland opgeleide spelers.