Zweden dankzij rake penalty op goede spoor in groep E

De ploeg van bondscoach Janne Andersson gaat met vier punten aan de leiding in groep E. In het openingsduel hielden de Zweden knap stand tegen Spanje (0-0). Slowakije blijft door de nederlaag hangen op drie punten, nadat in de wedstrijd werd gewonnen van Polen (2-1). Spanje en Polen spelen zaterdag om 21.00 uur tegen elkaar.

In het snikhete Sint-Petersburg maakten vooral de doelmannen indruk. Na 45 tegenvallende minuten onderscheidde Robin Olsen zich in de 57e minuut door met één hand een zeker doelpunt van de koppende Juraj Kucka te verhinderen.

Robin Olsen hield Zweden op de been. Ⓒ HH/ANP

Twee minuten later was het Martin Dúbravka, die een vergelijkbaar kunststukje uithaalde na een kopbal van Ludwig Augustinsson. Toch eindigde het duel in mineur voor de goalie van Slowakije. Een kwartier voor tijd veroorzaakte hij een penalty door Robin Quaison neer te halen. Forsberg zette zich achter de bal en hielp Zweden aan de overwinning.