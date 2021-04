Fred Grim: ’Misschien profiteren van vermoeidheid bij Ajax’

De Eredivisie-koploper is op nationaal niveau al sinds 5 december vorig jaar ongeslagen en leed donderdagavond in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma pas de eerste nederlaag van dit kalenderjaar.

„Ajax is al een hele tijd goed in vorm en een heel volwassen ploeg. Maar ze hebben donderdag een zware Europese wedstrijd gespeeld. Misschien kunnen we profiteren van de vermoeidheid die dat met zich meebrengt”, aldus trainer Fred Grim van RKC.

Van de voorgaande 24 bezoekjes aan Waalwijk heeft Ajax er zestien gewonnen, slechts éénmaal was RKC de sterkste. Het laatste puntenverlies van Ajax in Waalwijk dateert van 2007, toen het 2-2 werd.