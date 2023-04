Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy prijst PSV-talent, dat zich niet van de wijs laat brengen In Spanje en Frankrijk gehard mikpunt Simons blijft stoïcijns

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Xavi Simons viert de 0-1 met Gutiérrez. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het is een bijzonder fenomeen dit seizoen. Xavi Simons, één van de meest tot de verbeelding sprekende jonge talenten op de Nederlandse velden, krijgt het tweewekelijks voor zijn kiezen bij uitwedstrijden. Ook bij de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg was het weer raak. De aanhoudende ‘homo-spreekkoren’ aan het adres van Simons schoten de PSV-clubleiding in het verkeerde keelgat en resulteerden in een brief aan de KNVB om aandacht te vragen voor homofobe spreekkoren. Ondertussen blijft Simons kalm onder alle aandacht, zowel de positieve als de negatieve.