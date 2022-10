Champions League Unicum Club Brugge in Champions League, Spurs zorgen voor spektakel

Door onze Telesportredactie

Simon Mignolet (m) blonk uit onder de lat. Ⓒ ANP/HH

Club Brugge heeft zich na een gelijkspel tegen Atlético Madrid (0-0) voor het eerst in de clubhistorie geplaatst voor de laatste zestien in de Champions League. Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt maakten er in Londen een spektakel van (3-2), terwijl de Portugese topploegen FC Porto (0-3 winst) en Sporting Lissabon (0-2 verlies) met wisselend succes aantraden in het miljoenenbal.