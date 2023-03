Supporterscollectief teleurgesteld over brief korpschef politie

„Hiermee stelt de politie zich lijnrecht op tegenover alle supporters van deze clubs, in plaats van een aanpak te hanteren waarbij overtreders worden gestraft. Extra schrijnend is dat ieder woord over een eventuele oplossing ontbreekt”, schrijft het samenwerkingsverband van supportersverenigingen. „Juist een landelijke partij zou zich kunnen opwerpen als bemiddelaar, in plaats van een lokaal conflict landelijk te maken en de verhoudingen verder op scherp te zetten.”

Gesprek

Woensdag maakte burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven het besluit bekend dat fans van Cambuur zondag niet welkom zijn bij PSV. Volgens de politie, die de burgemeester adviseerde, bedreigen en intimideren fans van de club agenten uit hun regio en dat al sinds enige tijd. Zelfs in hun vrije tijd moeten agenten het nog ontgelden. Supporters van FC Groningen zouden hetzelfde doen.

„Laat duidelijk zijn dat geweld of bedreiging onaanvaardbaar is en dat daders hiervoor gestraft dienen te worden. Dit is echter geen reden om grote groepen mensen te straffen die toevallig supporter zijn van dezelfde club”, aldus Supporterscollectief Nederland. „Wij hebben de politie opgeroepen om in gesprek te gaan met betrokken partijen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Hierbij hebben we ook onze hulp en die van lokale supportersverenigingen aangeboden.”