Stam: ’Voorbereid op storm van Beer Sheva’

De voormalige verdediger van onder meer PSV, Manchester United, AC Milan en Ajax beseft maar al te goed dat er bij zo’n comfortabele marge nog gekke dingen kunnen gebeuren.

„Als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen, weet ik dat je niet te vroeg mag juichen”, benadrukt Stam. „En dat doen wij in dit geval ook niet. De 3-0-voorsprong is fijn, maar we zijn donderdag voorbereid op een storm van Hapoel Beer Sheva.”

Bekijk ook: Stam neemt nieuwelingen mee

Stam kwam dinsdag al in Israël aan met zijn selectie van 21 man. „Een dag eerder dan normaal. We moeten hier namelijk wennen aan de warmte. Daarom moeten we goed drinken, eten, suikers innemen voor genoeg energie. En met die energie moeten we tijdens de wedstrijd goed omgaan. Dat kan betekenen dat we de tegenstanders soms de bal gunnen.”

Stam gaat met Feyenoord in Israël niet voor de schoonheidsprijs. „Een bal de woestijn in schieten als het even nodig is? Ja, dat kan wel een optie zijn. Ons doel is de groepsfase halen. Daar moet je dan alles voor doen. Als dat niet kan op de manier waarop wij dat willen, moet je soms heel resoluut zijn en de bal een hijs geven. Dat ziet er niet mooi uit, maar kan wel heel effectief zijn.”

Volgens verdediger Ridgeciano Haps moet Feyenoord in Beer Sheva, gelegen in het noordelijke deel van Negevwoestijn, uitgaan van eigen kracht. „We zijn hier gekomen voor de winst. Dat willen we bereiken door ons eigen spel spelen, te domineren. Dat dat nog een lastig karwei kan gaan worden in deze warmte, weten we. Het is aan ons om te laten zien dat we met deze omstandigheden kunnen omgaan.”