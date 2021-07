AZ verlengt en verhuurt Ferdy Druijf weer aan KV Mechelen

AZ hoopte de zelf opgeleide aanvaller in de zomerse transferwindow te verkopen, maar geïnteresseerde clubs hikten tegen de vraagprijs van 3,5 miljoen euro aan. Daarop besloot de club uit Alkmaar opnieuw in zee te gaan met de Europa Cup 2-winnaar van 1988. Overigens besloot KV Mechelen de koopoptie in het afgelopen huurcontract niet te lichten.

Thijs Oosting

Druijf, die zijn AZ-contract met een jaar verlengde (tot 2025), lijkt zijn langste tijd in Alkmaar desondanks te hebben gehad. Hoofdtrainer Pascal Jansen heeft in de rol van reservespits meer fiducie in Thijs Oosting, de jonge aanvaller die afgelopen half jaar aan RKC Waakwijk werd verhuurd.

Daarnaast hoopt AZ de transfer van de Griekse Willem II-spits Vangelis Pavlidis snel wereldkundig te maken. En voorlopig loopt Myron Boadu ook gewoon nog rond bij AZ, de neo-international die zaterdag het openingsdoelpunt maakte in het gewonnen oefenpotje tegen NEC (4-1).

Op dreef

Na een moeizame start in België raakte Druijf steeds beter op dreef. De goaltjesdief uit Uitgeest kwam twintigmaal voor de geelrode brigade uit en was in de laatste tien duels goed voor vijf goals en zes assists.

Druijf werd in 2012 opgenomen in de jeugdopleiding van AZ. Hij debuteerde op 28 januari 2018 in het eerste elftal waarvoor hij veertig keer uitkwam. Hij was daarin zesmaal trefzeker, waaronder zijn twee fameuze treffers in het Europa League-treffen met Partizan Belgrado (2-2) in 2019.