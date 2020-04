Premier League-spelers zamelen geld in voor gezondheidszorg

„We kunnen bevestigen dat na lange gesprekken tussen een grote groep spelers van alle Premier League-clubs wij ons eigen gezamenlijke spelersinitiatief zijn begonnen. Dit zijn wij, als spelers, die samenwerken in een vrijwillig initiatief, los van andere gesprekken met de competities en de clubs”, luidt het in de verklaring die door de spelers massaal werd gedeeld op social media, bijvoorbeeld door Liverpool-spelers Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum. „We proberen te helpen, net als zovelen in dit land, om een echt verschil te maken.”

De spelers in de Premier League kregen in de afgelopen dagen van verschillende kanten kritiek, omdat ze het niet eens kunnen worden met de clubs over een salarisvermindering. De clubs in de hoogste Engelse divisie hebben hun spelers en trainers gevraagd 30 procent salaris in te leveren, maar de vakbond van de voetballers PFA is daar nog niet mee akkoord. De PFA voerde aan dat daardoor veel minder belastinggeld wordt afgedragen en er dus ook minder geld binnenkomt voor de Britse gezondheidszorg.

De Britse minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, reageerde verheugd op het initiatief van de spelers. „Jullie dragen je deel bij”, zei de minister die de spelers vorige week had gevraagd een bijdrage te leveren aan de kosten voor de bestrijding van het coronavirus.