Premium Het beste van De Telegraaf

Danny hoopt dat Daley puntenrecord in groepsfase Champions League van hem afpakt: ’Het blijft in de familie’ Hoogste tijd voor een Blind-vleugel in Ajax-museum

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Al op zijn vijfde wist Daley Blind (31) dat hij nooit meer de prijzenkast van zijn vader Danny (60) bij elkaar zou voetballen. De verzameling zilverwerk van de linksback van Ajax is er inmiddels echter ook een om u tegen te zeggen. Dinsdagavond krijgt Blind junior tegen Sporting Portugal bovendien de kans een record af te pakken van senior, die hem dat van harte gunt. „Het blijft in dat geval in de familie, dus dan vind ik het niet zo erg”, lacht Danny.