Waterpoloërs winnen openingsduel EK van Roemenië

De Nederlandse mannen begonnen goed en pakten in de tweede periode een 5-4 voorsprong. In de derde kwart pakte Roemenië echter het initiatief en kwam met 8-6 voor. In de laatste periode trok Oranje de stand gelijk. Nederland profiteerde daarna van de uitsluiting van twee Roemenen. Guus van IJperen zette Nederland op een 9-8 voorsprong. In een spannende slotfase hield Nederland stand.

Rusland en Servië zijn de twee andere tegenstanders in de poule.

De mannen hebben zich als doel gesteld in Boedapest bij de beste acht te eindigen. Het toernooi geldt ook als belangrijke voorbereiding voor het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Rotterdam, daar hopen de mannen te stunten door een ticket voor de Spelen in Tokio te pakken. Bij de Europese titelstrijd ligt alleen voor de winnaar een toegangsbewijs voor de Spelen klaar.