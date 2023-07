Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

België zonder gepasseerde tophockeyer Boon naar EK

16.12 uur: Tom Boon maakt geen deel uit van de Belgische selectie voor het EK hockey van volgende maand in Mönchengladbach. De Nederlandse bondscoach Michel van den Heuvel heeft hem gepasseerd. De 33-jarige aanvaller speelde de afgelopen jaren een grote rol in de successen van zijn landenploeg.

„We weten allemaal wat de beste Tom voor het team kan betekenen”, zei Van den Heuvel. „Hij heeft unieke kwaliteiten op scorend vlak en bij corners. Maar we zitten in een proces waarbij we ook naar de langere termijn kijken, naar de Olympische Spelen en zelfs het WK van 2026 in België. Een aantal spelers, zeker in de voorhoede, zal er dan niet meer bij zijn en daarom brengen we nu jongeren als Nelson Onana en William Ghislain die in dezelfde zone als Tom spelen.”

Van den Heuvel heeft Sébastien Dockier en Tanguy Cosyns ook niet geselecteerd. Zij maakten net als Boon deel uit van de selectie die begin dit jaar zilver pakte op het WK in India.

Basketbalclub Donar vraagt faillissement aan

13.37 uur: De Groningse basketbalclub Donar gaat faillissement aanvragen wegens financiële problemen. De club ging de afgelopen maanden met een groot aantal crediteuren in gesprek om afspraken te maken over achterstallige betalingen, maar de Belastingdienst wenste niet mee te werken aan een akkoord.

„Deze beslissing is helaas noodzakelijk en geeft, op zeer korte termijn, de meeste zekerheid voor een solide route naar een duurzame toekomst”, aldus Jannes Stokroos, de voorzitter van het bestuur van Donar. „We danken alle betrokkenen voor hun vertrouwen en enorme inzet in de afgelopen periode. En in het bijzonder de crediteuren. We beseffen maar al te goed wat dit faillissement betekent voor allen die steun hebben betuigd in de afgelopen weken en hun medewerking hadden toegezegd aan een crediteurenakkoord.”

De verwachting is dat er op korte termijn een curator wordt aangesteld, zo meldt de gevallen topclub. Het bestuur hoopt ondanks het faillissement op korte termijn een doorstart te kunnen maken.

Begin juni maakte Donar bekend te maken te hebben met financiële problemen. Volgens de Groningers was er door de matige resultaten, de naweeën van de coronaperiode en de inflatie „een flink gat in de begroting” ontstaan. „Daardoor zijn we in een situatie terechtgekomen waarin we de tering naar de nering moeten zetten om de continuïteit van de club te waarborgen”, stond op 8 juni in een verklaring.

Het faillissement heeft betrekking op de Stichting Prof Basketbal Groningen.

Scheidsrechter Higler leidt Astana - Dinamo Zagreb in Kazachstan

11:43 uur Dennis Higler leidt woensdag het duel tussen FC Astana en Dinamo Zagreb in de tweede voorronde van de Champions League. Hij krijgt in de hoofdstad van Kazachstan assistentie van de grensrechters Rogier Honig en Roy de Nas. Jochem Kamphuis is aangesteld als videoscheidsrechter.

Dinamo Zagreb won vorige week het thuisduel met FC Astana (4-0).

Uruguayaanse verdediger Godín heeft laatste duel gespeeld

08:05 uur De Uruguayaanse verdediger Diego Godín is het afgelopen weekend gestopt. De 37-jarige voetballer speelde zijn laatste wedstrijd voor de Argentijnse club Vélez Sarsfield.

Godín speelde in Europa bijna tien jaar voor Atlético Madrid; van 2010 tot 2019. In 2019 verhuisde hij naar Internazionale, maar hij verruilde de club uit Milaan al snel voor Cagliari. Vorig jaar keerde de Uruguayaan terug naar Zuid-Amerika, waar hij eerst in Brazilië en vervolgens in Argentinië neerstreek.

„Ik wilde dit besluit op deze manier nemen, terwijl ik nog fit ben. Het is misschien verrassend, maar ik overwoog dit al een tijd. Ik heb nu andere prioriteiten. Mijn familie is in Uruguay en ik ben onlangs vader geworden. Ik wil rust nemen en van andere dingen gaan genieten”, zei Godín tegen Argentijnse media.

Godín speelde 161 interlands en kwam op vier WK’s uit. In 2010 werd Uruguay vierde op het WK. Oranje was toen in Kaapstad in de halve finale met 3-2 te sterk. In de strijd om de derde plek verloor Uruguay wederom met 3-2, toen van Duitsland.

Taylor Fritz maakt favorietenrol waar in Atlanta

07:17 uur Taylor Fritz heeft op het ATP-toernooi van Atlanta zijn favorietenrol waargemaakt. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de finale met 7-5 6-7 (5) 6-4 net te sterk voor de Australiër Aleksandar Vukic, vanaf maandag de mondiale nummer 62.

Voor Fritz, die in de eindstrijd zijn eerste setverlies van de week leed, was het zijn tweede titel van het jaar. In februari was hij ook de beste in Delray Beach.

De 25-jarige Fritz is op de negende plek de beste Amerikaan van dit moment. Frances Tiafoe staat één plek lager. Het toernooi van Atlanta gold als opening van het Amerikaanse hardcourt-seizoen. Op maandag 28 augustus begint de US Open.

Arantxa Rus naar plek 42 op wereldranglijst

07:04 uur Arantxa Rus is naar de 42e plek gestegen op de wereldranglijst. De beste tennisster van Nederland veroverde zaterdag in Hamburg haar eerste WTA-titel. De 32-jarige Rus begon de week in Hamburg als de mondiale nummer 60.

Rus begon het jaar als de nummer 115 van de wereld en pas op 12 juni keerde ze terug in de top 100. Ze won deze zomer al vier toernooien.

Arianne Hartono is op plek 214 de tweede Nederlandse, voor Lesley Pattinama-Kerkhove (252e). In de top 10 veranderde er weinig. Ons Jabeur (nu 5e) en Caroline Garcia (6e) wisselden van plek.

Bij de mannen zakte Tallon Griekspoor één plek, naar positie 37. Botic van de Zandschulp is de nummer 46. Griekspoor komt deze week in actie in Washington, Van de Zandschulp meldde zich met een enkelblessure af voor het graveltoernooi van Kitzbühel.

Bij de mannen bleef de mondiale top 10 ongewijzigd.