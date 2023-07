Dennis Higler fluit Astana - Dinamo Zagreb in Kazachstan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Scheidsrechter Higler leidt Astana - Dinamo Zagreb in Kazachstan

11:43 uur Dennis Higler leidt woensdag het duel tussen FC Astana en Dinamo Zagreb in de tweede voorronde van de Champions League. Hij krijgt in de hoofdstad van Kazachstan assistentie van de grensrechters Rogier Honig en Roy de Nas. Jochem Kamphuis is aangesteld als videoscheidsrechter.

Dinamo Zagreb won vorige week het thuisduel met FC Astana (4-0).

Uruguayaanse verdediger Godín heeft laatste duel gespeeld

08:05 uur De Uruguayaanse verdediger Diego Godín is het afgelopen weekend gestopt. De 37-jarige voetballer speelde zijn laatste wedstrijd voor de Argentijnse club Vélez Sarsfield.

Godín speelde in Europa bijna tien jaar voor Atlético Madrid; van 2010 tot 2019. In 2019 verhuisde hij naar Internazionale, maar hij verruilde de club uit Milaan al snel voor Cagliari. Vorig jaar keerde de Uruguayaan terug naar Zuid-Amerika, waar hij eerst in Brazilië en vervolgens in Argentinië neerstreek.

„Ik wilde dit besluit op deze manier nemen, terwijl ik nog fit ben. Het is misschien verrassend, maar ik overwoog dit al een tijd. Ik heb nu andere prioriteiten. Mijn familie is in Uruguay en ik ben onlangs vader geworden. Ik wil rust nemen en van andere dingen gaan genieten”, zei Godín tegen Argentijnse media.

Godín speelde 161 interlands en kwam op vier WK’s uit. In 2010 werd Uruguay vierde op het WK. Oranje was toen in Kaapstad in de halve finale met 3-2 te sterk. In de strijd om de derde plek verloor Uruguay wederom met 3-2, toen van Duitsland.

Taylor Fritz maakt favorietenrol waar in Atlanta

07:17 uur Taylor Fritz heeft op het ATP-toernooi van Atlanta zijn favorietenrol waargemaakt. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de finale met 7-5 6-7 (5) 6-4 net te sterk voor de Australiër Aleksandar Vukic, vanaf maandag de mondiale nummer 62.

Voor Fritz, die in de eindstrijd zijn eerste setverlies van de week leed, was het zijn tweede titel van het jaar. In februari was hij ook de beste in Delray Beach.

De 25-jarige Fritz is op de negende plek de beste Amerikaan van dit moment. Frances Tiafoe staat één plek lager. Het toernooi van Atlanta gold als opening van het Amerikaanse hardcourt-seizoen. Op maandag 28 augustus begint de US Open.

Arantxa Rus naar plek 42 op wereldranglijst

07:04 uur Arantxa Rus is naar de 42e plek gestegen op de wereldranglijst. De beste tennisster van Nederland veroverde zaterdag in Hamburg haar eerste WTA-titel. De 32-jarige Rus begon de week in Hamburg als de mondiale nummer 60.

Rus begon het jaar als de nummer 115 van de wereld en pas op 12 juni keerde ze terug in de top 100. Ze won deze zomer al vier toernooien.

Arianne Hartono is op plek 214 de tweede Nederlandse, voor Lesley Pattinama-Kerkhove (252e). In de top 10 veranderde er weinig. Ons Jabeur (nu 5e) en Caroline Garcia (6e) wisselden van plek.

Bij de mannen zakte Tallon Griekspoor één plek, naar positie 37. Botic van de Zandschulp is de nummer 46. Griekspoor komt deze week in actie in Washington, Van de Zandschulp meldde zich met een enkelblessure af voor het graveltoernooi van Kitzbühel.

Bij de mannen bleef de mondiale top 10 ongewijzigd.