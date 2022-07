Programma WK atletiek: erop of eronder voor Anouk Vetter

Bij het onderdeel kogelstoten kwam Van Klinken eerder dit WK al in actie. Toen lukte het de 22-jarige atleet niet om door te stoten naar de finale. Maandag zien haar kansen er echter beter uit. Discuswerpen is haar beste onderdeel en dus hoopt ze nu wel de finale te halen.

Jorinde van Klinken wist zich eerder dit WK niet te plaatsen voor de finale kogelstoten. Ⓒ ANP/HH

Meerkamp

Voor Vetter wordt het maandag erop of eronder. De 29-jarige meerkampster staat momenteel tweede in de tussenstand op de zevenkamp. Met nog drie onderdelen voor de boeg hoopt ze die medailleplaats vast te houden. In 2017 pakte Vetter in Londen al WK-brons en in 2021 veroverde ze zilver op de Spelen in Tokio.

De atlete uit Arnhem begint de laatste drie onderdelen op de tweede dag met 61 punten minder dan olympisch kampioene Nafissatou Thiam uit België, die leidt met 4071 punten. Verspringen en speerwerpen zijn nummers waarop ze doorgaans veel punten scoort. Die zijn vaak nodig om het verlies op te vangen van de 800 meter, het zwakste onderdeel van Vetter.

Met Emma Oosterwegel heeft Nederland nog een troef op de meerkamp. De 24-jarige meerkampster staat in de tussenstand op de zevende plaats. Oosterwegel verraste tijdens de Spelen in Tokio vriend en vijand door het brons op haar naam te schrijven.

Programma maandag 18 juli 2022

15.15 uur: (v) Marathon

18.35 uur: (v) verspringen zevenkamp met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter

19.55 uur: (v) speerwerpen zevenkamp - groep A met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter

21.05 uur : (v) speerwerpen zevenkamp - groep B met Emma Oosterwegel en Anouk Vetter