Val kost Hassan nieuw wereldrecord

Een val na ongeveer 8 kilometer brak haar op. De 26-jarige Nederlandse atlete krabbelde niettemin op en liep de wedstrijd over 21,1 kilometer uit. Ze finishte als tweede in 1.05.53. De Ethiopische Senbere Teferi won in 1.05.32 en bleef ook boven het wereldrecord van 1.04.51, in 2017 in Valencia gelopen door de Keniaanse Joyciline Jepkosgei.

Hassan liet zich gangmaken door Roy Hoornweg en liep aan de leiding bij de vrouwen, keurig op schema van een nieuwe recordtijd, totdat ze plotseling op haar hielen werd getrapt door een mannelijke deelnemer die vlak achter haar liep. Hassan kwakte hard tegen het asfalt, bleef even verdwaasd op de grond zitten, maar stond weer op en vervolgde haar race. Het lukte haar niet meer het hoge tempo terug te vinden, maar de wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter gaf niet op en kwam binnen in een tijd, die niet eens zo ver boven haar Europees record van 1.05.15 lag.

Hassan had zich in haar geboorteland Ethiopië voorbereid op de wedstrijd in Valencia, waar het snelle parcours garant staat voor recordtijden. Ze hoopte nog steeds te profiteren van de vorm die haar de hele zomer al toptijden opleverde. Zo liep ze een Europees record op de 3000 meter, een wereldrecord op de Engelse mijl en glorieerde ze op de WK atletiek in Doha met uniek dubbel goud op de combinatie van 1500 en 10.000 meter. Haar tijd van 3.51,95 in de finale van de 1500 meter was ook een Europees record.

Volgens haar manager Sander Ogink was Hassan ook al na 1 kilometer gestruikeld. „Twee keer gevallen, maar Sifan is geen opgever, ze is absoluut een vechter en een doorbijter”, meldde hij. Hassan viel bij haar tweede struikeling op haar heup en had wat schaafwonden, maar die bleken niet al te ernstig.