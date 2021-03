Kylian Mbappé en Erling Haaland bouwen aan voorsprong op ’GOAT’ Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland zijn potentiële kanshebbers om Ronaldo in een jaar of wat alweer te onttronen. Beide goudhaantjes hebben een aardige voorsprong opgebouwd op het schema van de superster.

Zo tekende Mbappé zondag tegen Olympique Lyon voor alweer zijn 99e en 100e doelpunt in de Ligue 1. De 22-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain heeft met (internationale) bekertoernooien en interlands erbij al 163 keer gescoord. Dit terwijl hij net 22 jaar en drie maanden oud is.

Kylian Mbappe was tegen Olympique Lyon weer op dreef Ⓒ ANP/HH

Toen Ronaldo ongeveer die leeftijd had, was zijn productie een stuk minder dan die van Mbappé. Hij had er voor Manchester United destijds 50 gemaakt in vier seizoenen, vijf voor Sporting Lissabon en nog een zestien voor de nationale ploeg. Een totaal van 71 goals. Dat is nog niet eens de helft van de huidige productie van de Fransman.

Drie keer zoveel

Ook Haaland heeft al een leuke voorsprong opgebouwd ten opzichte van Ronaldo. De Noor scoorde in zijn thuisland 20 keer voor Molde, vervolgens 29 keer voor RB Leipzig en 49 keer voor Borussia Dortmund. Tel daar zijn zes interlandtreffers bij op en de rekenmachine laat het getal 103 zien. Dit terwijl Haaland van de zomer - als hij er ongetwijfeld nog wat meer bij heeft geschoten - pas 21 jaar wordt.

Op de dag dat Ronaldo in 2006 21 kaarsje uitblies, kwam hij ook nog niet in de buurt van de honderd doelpunten. Met zijn vijf voor Sporting, 22 voor Manchester United en acht voor Portugal had hij toen pas 35 keer mogen juichen. De kans is dus groot dat Haaland er op zijn 21e verjaardag drie keer zoveel heeft gemaakt als Ronaldo destijds.

Erling Haaland was afgelopen weekend ook weer twee keer trefzeker tegen Köln. Ⓒ ANP/HH

Natuurlijk kwam de doelpuntenmachine Ronaldo pas echt op stoom in de jaren erna. Vooral sinds hij het shirt van Real Madrid heeft aangetrokken, is er geen houden meer aan en produceerde hij ieder seizoen minimaal 33 goals, exclusief interlands. Mbappé en Halaand moeten zulke cijfers over zo’n lange periode nog maar zien te halen. Maar hoe het ook zij: vooralsnog lijkt het record van Ronaldo niet voor eeuwig veilig.