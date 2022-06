Na uitschakeling Serena Williams weer verrassingen op Wimbledon

De 22-jarige Niemeier maakte het op Court 1 al na 57 minuten af met een lovegame. Kontaveit besloot het duel met een misser met haar backhand, haar 21e onnodige fout van de wedstrijd. Ze won in de tweede set slechts tien punten.

Voor Niemeier is het de eerste keer dat ze de derde ronde weet te halen op een grandslamtoernooi. Ze debuteerde vorige maand op Roland Garros op het hoogste podium.

Kontaveit (26) is op Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde gekomen. Vorig jaar verloor ze al in de openingsronde in Londen.

Publieksfavoriete Raducanu na twee rondes klaar

De Britse publieksfavoriete Emma Raducanu is op Wimbledon niet verder gekomen dan de tweede ronde. De nummer 11 van de wereld moest op het Centre Court met 6-3 6-3 haar meerdere erkennen in de Française Caroline Garcia.

De 19-jarige Raducanu haalde vorig jaar de vierde ronde op Wimbledon. Enkele weken later schreef ze verrassend de US Open op haar naam, waarna de resultaten tegenvielen. Op Wimbledon kon ze opnieuw niet aan de hoge verwachtingen voldoen.

Emma Raducanu verloor in de tweede ronde.

Raducanu, in de openingsronde nog te sterk voor de Belgische Alison Van Uytvanck, was voor eigen publiek als tiende geplaatst. Ze is de beste Britse speelster van dit moment.

Eerder op de dag verloor oud-kampioene Garbiñe Muguruza in de tweede ronde. De Spaanse winnares van de editie van 2017 was kansloos tegen de Belgische Greet Minnen. Het werd 6-4 6-0 voor de nummer 88 van de wereld. Dinsdagavond werd het duel na de eerste set stilgelegd wegens de duisternis.

De 28-jarige Muguruza, de nummer 10 van de wereld, won vijf jaar geleden in de finale van Venus Williams. Sindsdien is ze in Londen niet meer voorbij de derde ronde gekomen.

Van der Hoek uit dubbelspel Wimbledon wegens corona partner

Rosalie van der Hoek heeft zich teruggetrokken uit het vrouwendubbelspeltoernooi van Wimbledon. Haar Belgische partner Alison Van Uytvanck heeft positief getest op het coronavirus.

De 27-jarige Van der Hoek is de nummer 141 van de wereld in het dubbelspel.

De afgelopen dagen meldden meerdere spelers zich af wegens een positieve test. In het mannenenkelspel trok Matteo Berrettini zich terug. De Italiaan, de nummer 11 van de wereld, was vorig jaar finalist en gold als een outsider voor de titel.

Pattinama-Kerkhove donderdag op Court 1 tegen Swiatek

Lesley Pattinama-Kerkhove neemt het donderdag in de tweede ronde van Wimbledon op Court 1 op tegen de Poolse Iga Swiatek. De Nederlandse en de nummer 1 van de wereld spelen de tweede partij in het tweede stadion van Wimbledon.

Op Court 1 staat eerst het duel tussen Stefanos Tsitsipas uit Griekenland en de Australiër Jordan Thompson gepland. Die wedstrijd begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Het stadion is voorzien van een dak.

De Amerikaanse Coco Gauff speelt op het Centre Court, evenals de Tsjechische Karolina Pliskova. Zij spelen tegen respectievelijk Mihaela Buzarnescu uit Roemenië en de Britse Katie Boulter. In het mannentoernooi treft Rafael Nadal op de hoofdbaan Ricardas Berankis uit Litouwen.

De partij voor de andere banen worden pas later op de dag bekendgemaakt.

Swiatek gaat met tennisevenement geld ophalen voor Oekraïne

Poolse tennisster Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, gaat een demonstratietoernooi organiseren om geld op te halen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Het liefdadigheidsinitiatief vindt op 23 juli plaats in Krakau.

De 21-jarige Swiatek gaat samen met Agnieszka Radwanska, Elina Svitolina, Sergei Stachovski en Martyn Pawelski onder meer een gemengd dubbelspel spelen. Ook zal ze een demonstratiewedstrijd spelen tegen landgenote Radwanska, die enkele jaren geleden haar loopbaan beëindigde. Svitolina zal dan de rol van umpire op zich nemen.

Andrij Sjevtsjenko is op het evenement te gast. De 45-jarige Oekraïner is een van de bekendste oud-voetballers uit het getroffen land.

De eerste 10.000 kaarten gaan donderdag in de verkoop. Het geld komt ten goede aan United 24, stichting Elina Svitolina en UNICEF Polen en is bedoeld voor kinderen.

Swiatek is momenteel actief op Wimbledon. Donderdag neemt ze het in de tweede ronde op tegen de Nederlandse Lesley Pattinama-Kerkhove. De Poolse heeft al 36 duels op rij gewonnen.