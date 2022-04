Premium Het beste van De Telegraaf

Vitesse toonde dit seizoen vaak twee gezichten Arnhemse jacht op Europees ticket gaat verder tegen AZ

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Aanvoerder Danilho Doekhi. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse liet dit seizoen vaak twee gezichten zien. De ploeg die in de Conference League zoveel indrukwekkende wedstrijden op de mat legde, was in de Eredivisie opvallend wisselvallig. Hoe gaat zich dat ontwikkelen nu Vitesse uit Europa ligt en de focus volledig gericht kan worden op de Eredivisie en het opnieuw veiligstellen van een Europees ticket? Een belangrijke vraag daarbij is of het grote aantal na dit seizoen vertrekkende spelers zich nog kan opladen om Vitesse nogmaals Europees voetbal te bezorgen. Om te beginnen zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen AZ.