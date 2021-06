Andreas Kron wint in Zwitserland, ondanks sterke Antwan Tolhoek

Tolhoek was in de finale heel sterk in de achtervolging op David de la Cruz, maar had misschien net wat te veel energie verspeeld, toen Rui Costa, Kron en Hermann Pernsteiner er vandoor gingen.

Het groepje met Tolhoek reed er nooit ver achter en in de laatste hectometers kwamen ze zelfs weer aansluiten bij het koptrio. Het was echter te laat om de sprint ook nog te winnen. Rui Costa nam daarin de maat van Kron, alleen werd de Portugees wel teruggezet vanwege een onreglementaire sprint. Hij hinderde zijn Deense opponent. Zodoende was kreeg Kron de overwinning toebedeeld. Tolhoek werd uiteindelijk achtste.

Richard Carapaz blijft de leider in de ronde. Sam Oomen klimt naar de zevende plek. Mathieu van der Poel ging deze etappe niet meer van start.

Abersaturi verrast UAE

Jon Abersaturi (Caja Rural - Seguros RGA) heeft de derde etappe in de Ronde van Slovenië verrassend op zijn naam geschreven. Tadej Pogacar blijft leider.

UAE Emirates won donderdag met Pogacar en trok dit keer de kaart van Matteo Trentin. De Italiaan gold op papier als een van de snelste mannen van het uitgedunde pelotonnetje. In de laatste kilometer moest Pogacar zelf nog knechten voor zijn sprinter na een late uitval van Jan Tratnik.

Matteo Trentin Ⓒ ANP/HH

Trentin kon het werk van zijn kopman echter niet afmaken. In de laatste rechte lijn werd hij overvleugeld door Jon Aberasturi, die won, en ook Matej Mohoric stak hem nog voorbij.

Ewan wint in België

In de Ronde van België was de zege voor Caleb Ewan. De Australiër rondde het ploegwerk van Lotto-Soudal uitstekend af. Remco Evenepoel blijft met ruime voorsprong aan de leiding staan.

Dylan van Groenewegen kwam er in de sprint niet aan te pas. Landegenoot Danny van Poppel deed het beter, hij werd vierde achter Pascal Ackermann en Michael Morkov.

Démare aan het feest

Arnaud Démare heeft nog maar eens een etappe in een kleine Franse rittenkoers gewonnen. De sprinter van Groupama-FDJ bleef in de sprint Orluis Aular en Jacapo Mosca voor. Andrea Vendrame werd achtste en behoudt de leiderstrui.

Démare won eind mei al drie ritten in Boucles de la Mayenne en pakte daar ook het eindklassement.