KNVB en profclubs hopen dit seizoen nog op fans in stadions: ’We kunnen en willen niet zonder’

„Het kan ons ook niet snel genoeg gaan, mits uiteraard veilig en verantwoord voor alle betrokkenen”, melden de voetbalbond en de twee profcompetities. „Wij vinden niets mooier dan een spannende wedstrijd in een kolkend stadion. Maar veel clubs schieten zonder publiek ook wekelijks dieper de rode cijfers in. In het afgelopen coronajaar hebben clubs gezamenlijk al 200 miljoen euro ingeleverd. Profvoetbal draait om het publiek, we kunnen en willen niet zonder.”

Terug op het niveau van de seizoensstart

„Mooi dus dat er nu perspectief wordt geboden voor de komende maanden”, zeggen de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie maandagavond na de persconferentie van het kabinet over lichte versoepeling van de coronaregels. „Terrassen kunnen mogelijk op 31 maart weer open. Mensen kunnen dan in de buitenlucht en op 1,5 meter afstand van elkaar genieten. Dat is precies wat wij ons publiek ook te bieden hebben. Dan zijn we weer terug op het niveau waarop we het seizoen zijn gestart, op plateau 6 met beperkt publiek in de stadions.”

Er is nog heel veel om in de stadions van te genieten, menen de KNVB en de competities. „Tot en met de laatste speelrondes staan er topwedstrijden gepland, bepalend voor de ontknoping van de competities. Daarna volgen eind mei de play-offs voor promotie/degradatie en voor Europees voetbal. Op 18 april is de bekerfinale in De Kuip. Normaal geven de supporters hun team en miljoenen kijkers thuis de ultieme voetbalbeleving. Wat hebben we dat gemist.”

Gewenste effect

„De coronavaccins blijken het gewenste effect te sorteren”, vervolgen de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie. „Kwetsbaren raken minder vaak besmet en de druk op de gezondheidszorg neemt af. Het aantal gevaccineerde Nederlanders neemt snel toe en volgens de GGD kan het tempo waarin dit gebeurt binnenkort nog verder worden opgeschroefd.”

„Er is al onderzocht hoe evenementen met behulp van negatieve testuitslagen heropend kunnen worden. Het oordeel is positief en dit kan waarschijnlijk al op korte termijn worden gerealiseerd. Het kabinet heeft plannen voor een coronapaspoort, dat meer vrijheden biedt voor personen die gevaccineerd zijn, negatief getest zijn of onlangs corona hebben gehad en hierdoor immuun zijn.”

„En in het kader van de Fieldlabs, zijn er in het betaald voetbal twee experimenten gedaan met publiek in voetbalstadions. Het volledige onderzoek wordt binnenkort gepresenteerd, maar de allereerste resultaten klinken ook hoopgevend”, vinden de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie. „Laten we niet vergeten dat de bijna 130 wedstrijden die aan het begin van het seizoen met beperkt publiek zijn gespeeld uitstekend zijn verlopen. Dankzij alle protocollen en investeringen zijn er geen gevallen bekend van personen die in een stadion besmet zijn geraakt. Dit blijkt ook uit de evaluaties van gemeenten, politie en het auditteam Voetbal en Veiligheid.”