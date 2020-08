WHO: ’Op korte termijn geen volle sportstadions’

Dat zegt Michael Ryan, directeur bij de organisatie. „In landen waar het coronavirus nog niet onder controle is, brengt dat veel risico’s met zich mee.”

Ryan praat daarbij niet alleen over eventuele risico’s op besmetting in de buitenlucht. „Laten we vooral niet vergeten dat duizenden mensen dan ook in het openbaar vervoer stappen, dat ze gezamenlijk in supportersclub of bars wat gaan drinken. Dat zijn nu juist plekken waar we vaak uitbraken zien en wat we zo veel mogelijk proberen in te dammen.”

„We hebben op dit moment veel problemen in bars en nachtclubs”, vervolgde de Ierse arts. „Die zouden zich nu in enkele uren tijd kunnen voordoen met heel veel sportfans die massaal op dergelijke plaatsen samenkomen. Dan kan het heel snel misgaan.”

Ryan zei geen voorspelling te kunnen doen over het tijdstip waarop massabijeenkomsten wel weer mogelijk zijn.