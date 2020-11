Elías Már Ómarsson grote man bij Excelsior

Ómarsson is nu met 13 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Hij opende de score in de tweede minuut op aangeven van Thomas Verhaar. Mats Wieffer bereidde in de 53e minuut de 2-0 voor. Ómarsson trof in de 88e minuut nogmaals doel.

Excelsior staat voorlopig achtste in de eerste divisie. TOP Oss blijft de nummer 17 van de ranglijst.