Ómarsson en Mulenga goud waard voor Excelsior en Go Ahead Eagles

Ómarsson is nu met 13 doelpunten topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Hij opende de score in de tweede minuut op aangeven van Thomas Verhaar. Mats Wieffer bereidde in de 53e minuut de 2-0 voor. Ómarsson trof in de 88e minuut nogmaals doel.

Excelsior staat voorlopig achtste in de eerste divisie. TOP Oss blijft de nummer 17 van de ranglijst.

Go Ahead Eagles

Jacob Mulenga was de grote man in de uitwedstrijd van zijn club Go Ahead Eagles tegen Telstar. De ingevallen aanvaller hielp zijn ploeg met twee treffers aan een zege in Velsen (1-2).

De 36-jarige Mulenga stond nog geen minuut in het veld toen hij met een kopbal voor de gelijkmaker tekende. De oud-aanvaller van FC Utrecht trof een klein kwartier later voor de tweede keer doel. Telstar was op voorsprong gekomen door een treffer van Glynor Plet.

Telstar blijft de nummer 9 van de eerste divisie, met net zoveel punten als Go Ahead Eagles dat een slechter doelsaldo heeft.

Telstar verkocht 22.500 kaarten voor het duel dat vanwege het coronavirus in een leeg stadion werd gespeeld. Het stadion in Velsen biedt slechts plaats aan 3600 fans. De opbrengst van de virtuele tickets gaat naar Support Casper, de stichting van Feyenoord-clubarts Casper van Eijk die onderzoek doet naar alvleesklierkanker.