Ronnie O’Sullivan belaagd: ’Die kerel was een nachtmerrie’

Ronnie O’Sullivan voor de zesde keer wereldkampioen snooker

Ronnie O’Sullivan is voor de zesde keer in zijn loopbaan gekroond tot wereldkampioen snooker. De eindstand in de finale van 18-8 toont het krachtsverschil tussen O’Sullivan en Kyren Wilson, die voor de eerste keer in de finale van het WK stond.