Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media pakken uit met pijnlijk vertrek Marc Overmars: ’Bom bij Ajax’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Marc Overmars Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het nieuws dat Marc Overmars bij Ajax per direct vertrekt als directeur voetbalzaken vanwege grensoverschrijdend gedrag is niet alleen in Nederland groot nieuws. Ook buiten de landsgrenzen schrijven de media volop over het plotselinge vertrek.