Manuel Locatelli schiet Italië naar zege tegen Zwitsers

Op het EK-podium kunnen reputaties worden gemaakt en gebroken. De 23-jarige Locatelli, geboren in Lecco aan het Como-meer, beleefde een avond om nooit te vergeten. De dynamische middenvelder van Sassuolo was ditmaal het goudhaantje van de wederom voortreffelijk voetballende Italiaanse ploeg, die met de tweede EK-zege de ongeslagen reeks uitbreidde naar 29 duels op en rij.

Nog niet zo lang geleden zou op google bij de zoekterm ’Locatelli’ de Barok-componist Pietro bovenaan hebben gestaan, maar inmiddels moet hij voetbalkunstenaar Manuel boven zich dulden. Samen met ploeggenoot Domenico Berardi heeft Locatelli vanuit provincieclub Sassuolo weten door te dringen tot de basis van het Italiaans elftal.

De Sassuolo-tandem stond aan de basis van de geweldige openingsgoal van de Azzurri tegen de matte Zwitsers. Berardi stoomde op aan de rechterkant en vond voor het doel van de Zwitsers ploeggenoot Locatelli. De vliegende camera in de nok van het stadion bracht geweldig in beeld wat voor indrukwekkende sprint de middenvelder had gemaakt vanaf eigen helft tot voor het doel van Yann Sommer.

Manuel Locatelli viert zijn eerste treffer van de avond. Ⓒ Pool via REUTERS

En het bleef niet bij deze geweldige goal alleen. Het was opnieuw Locatelli, die de sterke Italianen na rust een comfortabele 2-0 voorsprong bezorgde met een goed geplaatst schot van afstand. En zo werd de twaalfde interland van Locatelli er een waar muziek in zit. Maar de koek was nog niet op. In de 89e minuut was het opnieuw raak voor de Italianen via Immobile: 3-0.

Locatelli is na een goed seizoen in de Serie A al zeer gewild bij de topclubs in Italië, waarbij met name Juventus serieus geïnteresseerd is, maar zijn sterke optreden tegen de Helveten zal zijn marktwaarde, die voor de wedstrijd al op 40 miljoen euro werd geraamd, verder hebben opgestuwd.

Aanvankelijk leek het de avond van routinier Giorgio Chiellini te worden. De 36-jarige houwdegen in de Italiaanse defensie, die samen met zijn eveneens geroutineerde partner Leonardo Bonucci, de boel achterin voortreffelijk dichthoudt, leek de score te openen uit een corner. De VAR had echter gezien, dat de bal bij het luchtduel de arm van Chiellini had beroerd en waar de UEFA een halt heeft geroepen aan de hausse aan penalty’s voor defensief hands, daar zijn de richtlijnen voor offensief hands nog steeds onverbiddelijk als het de doelpuntenmaker zelf betreft. Het was zuur voor Chiellini, die even later ook nog geblesseerd het veld moest verlaten.

Kevin Mbabu in actie met Leonardo Spinazzola van Italië. Ⓒ Pool via REUTERS

Ook zonder Chiellini stond de organisatie van de Italianen goed en de ploeg van bondscoach Roberto Mancini maakte weer veel indruk met de energieke en dynamische speelwijze. Na het mislopen van het WK 2018 hebben de Italianen de bakens nadrukkelijk verzet en met een combinatie van de klassieke Italiaanse defensie en aanvallend powervoetbal gooien de Azzurri al geruime tijd hoge ogen. Zozeer zelfs, dat Italië inmiddels wordt gezien als een grote kanshebber voor de EK-titel. Op basis van de eerste twee groepsduels is die status alleszins te billijken, al is de weg naar de finale in Londen nog lang. De Zwitsers moeten na slechts één punt in de eerste twee groepsduels vol aan de bak in het laatste duel met Turkije om zich te verzekeren van een vervolg op EURO 2020.