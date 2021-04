UEFA maakt statement: Ondrej Kudela mist EK na 10 duels schorsing wegens racistisch gedrag

Bijna een maand geleden deed middenvelder Glen Kamara van de Schotse club Rangers zijn beklag over de Tsjech na de hectische wedstrijd in de achtste finale van de Europa League. Kudela zou hem op racistische wijze hebben beledigd tijdens een handgemeen op het veld. De Finse international reageerde furieus nadat de Tsjech hem met de hand voor zijn mond iets in zijn oor had geroepen. Coach Steven Gerrard van Rangers riep de UEFA na afloop op tot actie.

Kudela ontkende dat hij zich tegenover Kamara racistisch had uitgelaten, maar de UEFA besloot hem op 6 april gedurende het onderzoek voorlopig voor één duel te schorsen. Tijdens de afronding van de strafzaak legde de tuchtcommissie hem een schorsing voor tien duels op.

Kamara op zijn beurt werd voor drie Europese wedstrijden geschorst voor zijn rol in het strijdgewoel. Ploeggenoot Kemar Roofe moet vier duels aan de kant blijven wegens zijn rode kaart in de return, die Rangers op eigen veld verloor: 0-2. Daardoor ging Slavia Praag door naar de kwartfinales.

Naar aanleiding van het incident tussen Kudela en Kamara deed oud-international Clarence Seedorf woensdag bij de Raad van Europa een oproep om spelers direct met een gele kaart te bestraffen als zij hun mond bedekken als ze iets zeggen tegen de scheidsrechter of een tegenstander. "Er wordt momenteel veel gepraat, maar er wordt nog niet genoeg gedaan", betoogde de viervoudige winnaar van de Champions League tijdens een vergadering over de strijd tegen haatzaaiende uitlatingen.

"De noodzaak is duidelijk en zeer urgent. We hebben het over sport en dat dient volledig transparant te zijn. Waarom zou je dan met een hand voor je mond iets tegen een tegenstander of scheidsrechter zeggen? Dat zou echt strafbaar moeten worden. Daarmee kun je al veel oplossen", betoogde Seedorf, die het praten achter de hand met een ploeggenoot of trainer geen probleem vindt.