Real Madrid verlaat Bernabeu dit seizoen

De thuishaven van Real, Santiago Bernabéu, ondergaat momenteel een grootschalige renovatie. De ploeg van trainer Zinedine Zidane gaat de thuiswedstrijden volgens Spaanse media voorlopig spelen in het stadionnetje op het eigen trainingscomplex in Valdebebas, dat is vernoemd naar Alfredo Di Stefano.

Toeschouwers zijn tot het einde van het seizoen in La Liga niet welkom in de stadions. Voor Real Madrid is het daarom geen probleem om uit te wijken naar het stadion dat een capaciteit heeft van 'slechts' 6000 bezoekers. In Estadio Santiago Bernabéu kunnen ruim 80.000 mensen. Real Madrid hervat het seizoen op 14 juni met een thuiswedstrijd tegen Eibar.

Levante gaat ook in een ander stadion spelen. De thuishaven van de club in Valencia wordt verbouwd en daarom wijkt Levante uit naar La Nucia, dat 150 kilometer zuidelijker ligt. Levante speelt op 12 juni in eigen stad de uitwedstrijd tegen Valencia en ontvangt drie dagen later Sevilla in La Nucia.