Knappe tijd Femke Bol op 400 meter; Mike Foppen loopt Nederlands record

Ze had twee Amerikaanse atletes voor zich in het Stade Louis II. Lynna Irby won in 50,50, Wadeline Jonathas werd tweede in 51,40.

Bol bleef onder anderen Europees kampioene Justyna Swiety-Ersetic voor. De 20-jarige atlete baarde eind juli bij testwedstrijden op Papendal opzien door het Nederlands record op de 400 meter horden ruim te verbeteren. Ze kwam tot een tijd van 53,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan Ester Goossens, die in 1998 54,62 liep. Bij een wedstrijd in Bern noteerde ze al een persoonlijk record van 51,13 op de 400 meter.

Foppen loopt recordtijd

Mike Foppen evenaarde in Monaco het Nederlands record op de 5000 meter. De Nijmeegse atleet finishte in de race als vierde in 13.13,06, dezelfde tijd die Kamiel Maase achttien jaar geleden liep op deze afstand in Berlijn.

Foppen liep zijn record in een heuglijke wedstrijd, waarin de Oegandese atleet Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 5000 meter aanscherpte tot 12.35,36. Hij was bijna 2 seconden sneller dan de Ethiopiër Kenenisa Bekele, die in 2004 bij de FBK Games in Hengelo het wereldrecord op 12.37,35 zette. Dat record is dus na zestien jaar gebroken.

Foppen verkeert in het jaar dat het coronavirus ook de atletiek wereldwijd in zijn greep heeft, in de vorm van zijn leven. De 23-jarige atleet verbeterde onlangs al het Nederlands record op de 5 kilometer op de weg. Hij liep in het Goffertpark 13.31 en verbeterde toen de 13.46 die Maase in 1997 op de klokken zette.

Niet tippen aan Cheptegei

Zijn goede vorm leidde tot een uitnodiging voor de Diamond League in Monaco, waar hij zich prima weerde tussen hardlopers uit de wereldtop. Foppen kon echter niet tippen aan Cheptegei, die onwaarschijnlijk hard liep in Stade Louis II. De atleet uit de stal van atletenmanager Jos Hermens (Global Sports), regerend wereldkampioen op de 10.000 meter, zette zich na 3000 meter aan kop en liep in rondjes van rond de minuut naar het nieuwe mondiale wereldrecord.

De wedstrijd in Monaco is de eerste uit de Diamond League van dit jaar met deelname van veel mondiale topatleten. Er zijn ook ongeveer 5000 toeschouwers in het stadion. Zo liep de Noorse wereldkampioen Karsten Warholm een absolute toptijd van 47,10 op de 400 meter horden. De Keniaan Timothy Cheruyot won de 1500 meter in de beste wereldjaartijd: 3.28,45. De Noor Jakob Ingebrigtsen finishte als tweede in een nieuw Europees record: 3.28,68.