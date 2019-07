Verstappen: ’Harde werk begint zich uit te betalen’

„Ik kijk erg uit naar Silverstone, zeker na onze overwinning in Oostenrijk”, aldus de coureur van Red Bull Racing. „Het was een speciaal moment voor iedereen in ons team en voor Honda. Al het harde werken begint zich nu uit te betalen.”

Het circuit in Engeland is bij veel Formule 1-coureurs populair, zo ook bij Verstappen. „Ik houd heel erg van Circuit Silverstone vanwege de hoge snelheidsbochten. Becketts and Maggots is mijn favoriet. Er komen altijd veel fans op af en de Britten horen zeker bij de meest gepassioneerde Formule 1-fans in de wereld. Onze fabriek staat vlakbij, dus het is weer een soort thuis-Grand Prix voor het team. Hopelijk kunnen we doorgaan met ons proces en iedereen een mooie show geven op zondag. Veel van zulke geweldige, snelle bochten is wat we leuk vinden. Ik kan me geen kalender voorstellen zonder de Britse Grand Prix.”