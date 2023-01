Jürgen Klopp: ’We denken niet dat we deze jongens tot 2060 hebben’

Liverpool kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen de ’Wolves’ waardoor een tweede duel in Wolverhampton nodig is. Mochten de spelers van Klopp deze wedstrijd wel winnen dan stuiten ze op Brighton, dat dit seizoen al twee keer drie treffers maakte tegen Liverpool.

„Dit zijn voetbalproblemen. Die los je op met voetbal. Beter spelen dan tegen Brighton moet niet zo lastig zijn”, keek Klopp vooruit. „We moeten compact spelen en verdedigen. In te veel momenten lijkt het veld te groot. Dat komt door hoe we verdedigen. We moeten terug naar de basis.”

Oorlogssterkte

De Duitse trainer liet weten dat Liverpool met de sterkst mogelijke opstelling zal spelen tegen de Wolves, maar zei ook dat er aanpassingen in de selectie kunnen zijn ten opzichte van de wedstrijd tegen Brighton. De van PSV overgenomen Cody Gakpo maakte in die wedstrijd zijn debuut in de Premier League.

Bekijk ook: Waarom wereldkampioen Chelsea plots Madueke wil halen

Ook kijkt de club volgens Klopp naar versterkingen. „Het is niet zo dat we koppig zijn en denken dat we deze jongens tot 2060 hebben. Als de oplossingen er zijn, haalbaar en beschikbaar, kopen we natuurlijk spelers”, zei hij. „Maar we hebben een selectie en die presteert onder de maat en daar kan ik niet allemaal anderen de schuld voor geven. Ik moet verantwoordelijkheid nemen. We hebben de spelers, maar ze zijn niet beschikbaar. Onze selectie is niet te smal. Ja, we moeten ons versterken, maar is dit het juiste moment? Ik kan dat niet zien door de situatie waarin we ons bevinden.”