Jill Holterman stapt geblesseerd uit Richard Douma mist WK- en olympische marathonlimiet in Sevilla

Door Eric Roeske

Richard Douma. Ⓒ SCS/Erik van Leeuwen

Sevilla/Barcelona - Richard Douma is er in Sevilla niet in geslaagd de marathonlimiet voor de wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen te lopen. Desondanks wist de 29-jarige Douma met een eindtijd van 2.11.21 precies één minuut van zijn persoonlijk record af te snoepen, dat hij vorig jaar april tijdens de marathon van Rotterdam (2.12.21) neerzette. De WK-limiet voor Boedapest 2023 bedraagt 2.09.40, die voor de Spelen van Parijs in 2024 2.08.10.