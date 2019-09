Analyse Ajax: ’Een nieuw seizoen, oude dromen’

Edson Alvarez juicht na zijn 2-0. Ⓒ BSR/Soccrates

Een nieuw seizoen, oude dromen. Zo presenteerde Ajax de start van het tweede achtereenvolgende seizoen in de Champions League. De halve eindstrijd in mei mag geen incident zijn geweest, maar juist de opmaat naar een structurele overwintering in het kampioenenbal en liefst een plaats bij minimaal de laatste acht van Europa. Zo zien de directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars de toekomst van Ajax. Dat hebben zij zichzelf beloofd.