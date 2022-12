Premium Het beste van De Telegraaf

Edson Arantes do Nascimento, 23 oktober 1940 - 29 december 2022 Pelé liet Brazilië in zichzelf geloven

Door wilber hack

Pelé heeft gescoord tijdens de WK-finale van 1970 Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De vraag wie er nou de beste voetballer ter wereld was, heeft Pelé altijd handig ontweken. „Ik geloof niet in de beste speler ter wereld, want dan moet je de beste zijn op elke positie in het elftal”, zei hij dan slim. Dat hij van onschatbare waarde is geweest voor het mondiale voetbal en voor zijn land Brazilië kan niemand weerleggen. Hij verloste het land van een minderwaardigheidscomplex, liet de Brazilianen in zichzelf geloven en zorgde onder het regiem van dictator generaal Médici voor wat vreugde in de harten van het volk.