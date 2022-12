Statistiekenbureau voorspelt: 65 procent kans dat Oranje wint van VS

Oranje werkt toe aan de clash met de VS. Ⓒ René Bouwman

De kans dat het Nederlands elftal over ruim twee weken de wereldbeker omhoog mag houden, is volgens sportdatabureau Nielsen’s Gracenote weer iets gestegen. Na de tweede speelronde stond het elftal van bondscoach Louis van Gaal op 7 procent kans, nu de groepsfase voorbij is, is dat opgelopen tot 9 procent.