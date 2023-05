Pieterse troeft wereldkampioen Ferrand-Prévot in eerste wereldbeker mountainbike

Pieterse reed in de vierde en vijfde ronde al even aan de leiding, maar zag Ferrand-Prévot in de voorlaatste ronde weer voor haar rijden. In de laatste ronde nam het Nederlandse multitalent weer over en liet de wereldkampioene definitief achter zich. Pieterse hield bij de finish 5 seconden over op de Française.

Loana Lecomte uit Frankrijk werd derde, Anne Terpstra moest genoegen nemen met de zesde plek. Fem van Empel, net als Pieterse een wereldtopper in het veldrijden, werd zeventiende.

"Ik dacht dat ik mezelf had opgeblazen na de start"

Pieterse reageerde vol ongeloof op haar overwinning. „Ik weet niet wat er gebeurd is. De start was heel snel, ik dacht dat ik mezelf daarbij had opgeblazen na de start. Maar het lijkt erop dat dat ook voor anderen gold. Ineens reed ik voor de overwinning. Ik wist niet wat ik moest doen, maar het is me gelukt.” Pieterse is ook actief op de weg. Ze eindigde in maart als zesde in Strade Bianche.

Vrijdag stond voor de mountainbikers al een zogeheten shortrace op het programma in Nove Mesto, waarin Pieterse zevende werd. De Oostenrijkse Laura Stigger won die wedstrijd.

Bij de mannen begint de crosscountryrace in Nove Mesto om 15.00 uur. De wereldbekerwedstrijden tellen mee voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.